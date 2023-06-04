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Beypazarı'nda sağanak etkili oldu

Beypazarı ilçesinde sağanak sonucu bazı ekili alanlarda zarar oluştu.

Yaşar Tonbak  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Beypazarı'nda sağanak etkili oldu Fotoğraf: Yaşar Tonbak/AA

Ankara

İlçede dün başlayan yağış nedeniyle bazı dereler taşarken birçok bağ ve bahçe su altında kaldı.

Yolda kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tıkanan rögar ve su kanallarının açılması, yolların temizlenmesi için çalışmaları sürüyor.




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