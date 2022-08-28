Beyoğlu’nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü
Beyoğlu'nda metruk bir binanın duvarında çökme meydana geldi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı'nda bulunan 4 katlı binanın duvarı çöktü.
Çökme nedeniyle molozların bir kısmı sokakta park halindeki 34 DOS 783 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.
Binanın daha önce yıkıldığı, kalan kısmının da bugün çöktüğü öğrenilirken, olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.