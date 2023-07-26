Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı
Istanbul
Beykoz'da 2 farklı bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Feneri ile Poyrazköy'de 2 farklı bölgede bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekiplerin iş makineleri ve arazözlerin de yardımıyla yangına müdahalesi sürüyor.
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