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Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı

Halis Akyıldız, Hasan Hüseyin Kul  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı

Istanbul

Beykoz'da 2 farklı bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Feneri ile Poyrazköy'de 2 farklı bölgede bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin iş makineleri ve arazözlerin de yardımıyla yangına müdahalesi sürüyor.



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