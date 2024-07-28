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Beykoz'da asker uğurlama konvoyuyla trafik akışını engelleyen sürücüler yakalandı

Beykoz'da asker uğurlama konvoyu oluşturarak trafik akışını engelleyen sürücüler yakalandı.

Adem Koç, Semra Orkan  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Beykoz'da asker uğurlama konvoyuyla trafik akışını engelleyen sürücüler yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, asker uğurlaması için konvoy oluşturan sürücülerin 27 Temmuz'da Halil Ulukurt Tüneli'nde trafik akışını engellendiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araçların plaka bilgilerinden kimliklerini belirledikleri 7 sürücüyü yakaladı.

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Vali Gül: Adli makamlara da suç duyurusunda bulunulacak

İstanbul Valisi Davut Gül, asker uğurlama konvoyu ile trafik akışını engelleyenler için idari para cezasının yanı sıra adli makamlara suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sebebi ne olursa olsun, trafiği durdurarak insan hayatını tehlikeye atan ve bu saçma sapan hareketlerinin videosunu çeken herkese, sadece idari para cezası vermekle yetinmeyip, aynı zamanda adli makamlara suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerine yer verdi.

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