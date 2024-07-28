Beykoz'da asker uğurlama konvoyuyla trafik akışını engelleyen sürücüler yakalandı
Beykoz'da asker uğurlama konvoyu oluşturarak trafik akışını engelleyen sürücüler yakalandı.
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, asker uğurlaması için konvoy oluşturan sürücülerin 27 Temmuz'da Halil Ulukurt Tüneli'nde trafik akışını engellendiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, araçların plaka bilgilerinden kimliklerini belirledikleri 7 sürücüyü yakaladı.
Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulandı.
Ayrıca, zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Vali Gül: Adli makamlara da suç duyurusunda bulunulacak
İstanbul Valisi Davut Gül, asker uğurlama konvoyu ile trafik akışını engelleyenler için idari para cezasının yanı sıra adli makamlara suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sebebi ne olursa olsun, trafiği durdurarak insan hayatını tehlikeye atan ve bu saçma sapan hareketlerinin videosunu çeken herkese, sadece idari para cezası vermekle yetinmeyip, aynı zamanda adli makamlara suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.