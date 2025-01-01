Beştepe Millet Camisi'nde Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek
Beştepe Millet Camisi'nde yarın yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2 Ocak Perşembe günü Beştepe Millet Camii'nde yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecektir. Tüm halkımız davetlidir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.