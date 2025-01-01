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Beştepe Millet Camisi'nde Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek

Beştepe Millet Camisi'nde yarın yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Beştepe Millet Camisi'nde Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2 Ocak Perşembe günü Beştepe Millet Camii'nde yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecektir. Tüm halkımız davetlidir." denildi.

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