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Beş ülkeye yeni büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla, 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

Fırat Taşdemir  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Beş ülkeye yeni büyükelçi atandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye'nin Japonya büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul getirildi.

Avusturya büyükelçiliğine Gürsel Dönmez, Tanzanya büyükelçiliğine Bekir Gezer atandı.

Trinidad ve Tobago büyükelçiliğine Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Selcan Şanlı, Kamerun büyükelçiliğine ise NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper getirildi.

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