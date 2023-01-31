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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası vefat etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle 89 yaşında hayatını kaybetti.

Emrah Yaşar   | 31.01.2023
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası vefat etti

Eskişehir

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan Destici, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Destici, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emekli imam hatip Ali İhsan Destici'nin vefat haberini alan yakınları, hastanenin önüne gelmeye başladı.

Genel Başkan Mustafa Destici'nin de Ankara'dan Eskişehir'e hareket ettiği öğrenildi.

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