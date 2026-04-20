Bazı illerde sağanak ve kar etkili oldu

Muzaffer Çağlıyaner,Günay Nuh
20 Nisan 2026•Güncelleme: 20 Nisan 2026
Osmaniye'de sağanak tarım arazilerine zarar verdi
Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.
Kentte dün akşamdan başlayıp aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle merkeze bağlı Bahçe, Gökçedam, Kırmacılı, Sakarcalık ve Kırmıtlı köylerindeki bazı tarım arazileri su altında kaldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arazilerde oluşan hasarın tespiti için çalışma başlattı.
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu
Ardahan'da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.
Kent merkezinde gece başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden yağışla kent merkezi beyaza büründü.
Araçların ve çatıların karla kaplandığı kentte, yöre halkı güne kar manzarasıyla uyandı.