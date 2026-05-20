Bazı illerde sağanak ve dolu etkili oldu

20 Mayıs 2026•Güncelleme: 20 Mayıs 2026
Ankara'da öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak kentte günlük yaşamı etkiledi.
Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.
Bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Trafik ekipleri ise araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Antalya
Kentte güneşli hava yerini gök gürültülü sağanak ve dolu yağışına bıraktı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.
Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, bazı yerlerde ulaşımda aksama yaşandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de su baskınlarına karşı tedbir aldı.
Trakya
Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Kırklareli ve Edirne'de de yağış zaman zaman etkili oluyor.
Yağışlı havanın hafta başına kadar Trakya'da etkili olması bekleniyor.