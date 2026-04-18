Bazı illerde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor Kahramanmaraş'ta sağanak nedeniyle ulaşıma kapatılan Kahramanmaraş-Göksun kara yolu yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mahalle yolunda çökme meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Fotoğraf : Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş-Göksun kara yolundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, su sızması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bölgeye polis, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi, sürücüler ise geçici olarak eski yola yönlendirildi.

Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'ndeki su sızması nedeniyle ulaşıma kapatılan Kahramanmaraş-Göksun kara yolu yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.

Yağmur ve dolunun etkili olduğu kentte, Batı Çevre Yolu'nda meydana gelen su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Araçlarının üzerine çıkan bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'de sağanak nedeniyle mahalle yolunda çökme yaşandı

Mersin'in Silifke ilçesinin kırsal mahallelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yüzünden Keben Mahallesi'ndeki bir yolda çökme yaşandı, seralar zarar gördü.

Evkafçiftliği ve Kargıcak mahallelerinde ise oluşan selden dolayı bazı ağaçlar devrildi, Kargıcak'ta bir köprünün yakınında toprak kayması oluştu.

Uzuncaburç, Çatak, Sarıaydın, Gündüzler ve Yenisu mahallelerindeki tarım alanları da sağanak ve dolu yağışından etkilendi.

Sağanaktan etkilenen alanlarda çalışma başlatıldı.

Niğde

Niğde'de dün geceden itibaren aralıklarla etkili olan yağışın ardından yüksek kesimlerde karların erimesi sonucu Koyunlu ve Küçükköy dereleri ile Koyunlu Barajı'nda su seviyesi yükseldi.

Yağış sonrası yollarda ve tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada, suların kontrollü şekilde Akkaya Barajı'na yönlendirildiğini bildirdi.

Yağış sonrası karların erimesiyle birlikte Koyunlu ve Küçükköy dereleri ile Koyunlu köyündeki barajda taşkınlar oluştuğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Özbelde Mahallesi tarafına doğru da gelen bir hat var. Buradan da kontrolsüz şekilde gelen su var. Ekiplerimiz çalışıyor, Devlet Su İşleri görev başında, şu an kontrollü şekilde Akkaya Barajı'na kadar ulaştırılıyor. Şükürler olsun bu sene bereketli geçti. O bereketin de yansıması oluyor. Teknik heyetle istişare ettik, neredeyse son 30 yıldır hiç aktif olmayan dereler bu sene aktif hale geldi."