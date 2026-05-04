Bazı illerde kar etkili oluyor Mayıs ayında yurdun bazı bölgelerinde soğuk hava etkisini sürdürürken birçok şehirde sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

İstanbul ile Ankara arasında önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Aralıklarla devam eden yağış, özellikle kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oluyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken Karayolları ekiplerinin bölgede karla mücadele çalışması sürüyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüleri uyararak trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde kar etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde de geceden bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Cankurtaran mevkisindeki hasarlı kazalara müdahale ediliyor.

Karayolları ekipleri ise Ankara-İstanbul arasındaki bölgede tuzlama çalışması yürütüyor.



Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Adana'nın yüksek kesimlerindeki ilçeleri de kar yağışıyla beyaza büründü.

Pozantı ve Feke ilçelerinde gece başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Fotoğraf : Onur Can Bulat/AA

Yağış nedeniyle Pozantı Akçatekir Yaylası ile Feke Maran Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ekipleri de Adana-Pozantı Otoyolu'nda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Fotoğraf : Onur Can Bulat/AA

Karabük

Karabük kent genelinde görülen yağmur, hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Keltepe Dağı'ndaki Keltepe Kayak Merkezi'nde de kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde zaman zaman da sis görüldü.

Bölgedeki kar örtüsü dronla görüntülendi.

Karabük'ü İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerine de kar yağdı.

Düzce ve Bolu

Düzce'de 3 gündür etkisini gösteren soğuk havanın yerini kara bırakmasıyla yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk, Kütüklü, Sinekli, Eğreltilik ve Sakarca yaylaları ile Dipsizgöl ve Bıçkıyanı köylerine kar yağdı.

Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bolu'nun Gerede ve Yeniçağa ilçeleri ile Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde de tabiat beyaza büründü.