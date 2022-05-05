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Bayramda kazalara bağlı can kaybı yüzde 61 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki bayramlara göre bu yıl Ramazan Bayramı'nda kazalara bağlı can kaybının yüzde 61 azaldığını belirtti.

Sefa Şahin   | 05.05.2022
Bayramda kazalara bağlı can kaybı yüzde 61 azaldı

Ankara

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı. Yine de hafta sonuna kadar denetim için yollardayız. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramınız kemerli olsun." ifadesini kullandı.

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