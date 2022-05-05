Bayramda kazalara bağlı can kaybı yüzde 61 azaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki bayramlara göre bu yıl Ramazan Bayramı'nda kazalara bağlı can kaybının yüzde 61 azaldığını belirtti.
Ankara
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı. Yine de hafta sonuna kadar denetim için yollardayız. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramınız kemerli olsun." ifadesini kullandı.
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🚨🚘🚦— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 5, 2022
Bayram tatili bitti.
Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı
% 𝟲𝟭 𝗔𝗭𝗔𝗟𝗗𝗜.
Yine de haftasonuna kadar denetim için yollardayız.
Lütfen
𝗧𝗥𝗔𝗙𝗶𝗞 𝗞𝗨𝗥𝗔𝗟𝗟𝗔𝗥𝗜𝗡𝗔 𝗨𝗬𝗔𝗟𝗜𝗠.
Bayramınız
𝗞𝗘𝗠𝗘𝗥𝗟𝗶
𝗢𝗟𝗦𝗨𝗡 pic.twitter.com/aH0S3j6yS1