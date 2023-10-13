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Bayraktar TB3 ilk koşu testini başarıyla tamamladı

Dünyada kısa pistli gemilere konuşlu ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olması planlanan Bayraktar TB3, ilk koşu testini başarıyla tamamladı.

Tolga Yanık  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Bayraktar TB3 ilk koşu testini başarıyla tamamladı

İstanbul

Baykar tarafından konuya ilişkin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bayraktar TB3'ün ilk koşu testine ilişkin görüntülere yer verildi.

İlk koşu testini başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB3, keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahip.

Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı, ilk kez nisan ayında TEKNOFEST İstanbul'da sergilenmişti.

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