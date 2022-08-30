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Bayraktar TB2, Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi

Bayraktar TB2, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine atfen Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi.

Fatma Eda Topcu   | 30.08.2022
Bayraktar TB2, Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi

Istanbul

Baykar'dan verilen bilgiye göre, Bayraktar TB2, Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Büyük Taarruz'un olduğu bölgede havada ayyıldız çizecek şekilde rota belirledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi çerçevesinde uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB2'nin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne hizmet verdiği bildirildi.

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