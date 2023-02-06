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Baykar'dan deprem bölgesine yardım

Baykar, deprem bölgesine gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesi sevk ettiklerini duyurdu.

Mehmet Kadir Kılınç   | 06.02.2023
Baykar'dan deprem bölgesine yardım Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

İstanbul

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Baykar, AFAD ve Kızılay ile koordineli olarak 50 milyon 812 bin 980 TL'lik gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesi tedarik ederek, tırlarla deprem bölgesine sevk ediyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tüm ekibimizin gayreti, duaları ve yüreği bu acı felakette mağdur olan milletimizle birlikte. Elimizden gelen her ne varsa, devletimizin yardım kuruluşları ve güvenlik güçlerimizin emrindedir. Rabb'im aziz milletimizi ve ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

Baykar'ın tedarik ettiği malzemeler şu şekilde:

"581 Jeneratör, 7 bin 040 adet gıda kolisi, 4 bin 440 paket bebek maması, 255 bin 416 kutu konserve gıda, 202 bin 841 parça kıyafet,13 bin 504 adet hijyen malzemesi, 20 bin 075 adet battaniye, 100 bin adet powerbank, el feneri ve pil, 10 bin 154 adet uyku tulumu."

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