Baykar'dan deprem bölgesine yardım
Baykar, deprem bölgesine gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesi sevk ettiklerini duyurdu.
İstanbul
Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Baykar, AFAD ve Kızılay ile koordineli olarak 50 milyon 812 bin 980 TL'lik gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesi tedarik ederek, tırlarla deprem bölgesine sevk ediyor.
Baykar olarak depremin ilk gününde AFAD ve Kızılay ile koordineli olarak;— BAYKAR (@BaykarTech) February 6, 2023
Toplam 50.812.980 TL’lik gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesi tedarik ettik ve tırlarla deprem bölgesine sevk ediyoruz.
En kalbi dualarımızla...
Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/2JMwDe2Dqx
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tüm ekibimizin gayreti, duaları ve yüreği bu acı felakette mağdur olan milletimizle birlikte. Elimizden gelen her ne varsa, devletimizin yardım kuruluşları ve güvenlik güçlerimizin emrindedir. Rabb'im aziz milletimizi ve ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.
Tüm ekibimizin gayreti, duaları ve yüreği bu acı felakette mağdur olan Milletimizle birlikte...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 6, 2023
Elimizden gelen her ne varsa, devletimizin yardım kuruluşları ve güvenlik güçlerimizin emrindedir.
Rabbim aziz Milletimizi ve Ülkemizi korusun. https://t.co/HQqbTsiwZj pic.twitter.com/TMvYQjPUxD
Baykar'ın tedarik ettiği malzemeler şu şekilde:
"581 Jeneratör, 7 bin 040 adet gıda kolisi, 4 bin 440 paket bebek maması, 255 bin 416 kutu konserve gıda, 202 bin 841 parça kıyafet,13 bin 504 adet hijyen malzemesi, 20 bin 075 adet battaniye, 100 bin adet powerbank, el feneri ve pil, 10 bin 154 adet uyku tulumu."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.