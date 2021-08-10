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Bayburt'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Bayburt'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Beşir Kelleci   | 10.08.2021
Bayburt'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Bayburt

Bayburt'ta aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayaların yanı sıra sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

Belediye ekipleri, sağanağın etkili olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, bazı köylerde ise sağanağın ardından dolu etkili oldu. Tarım arazileri, dolu nedeniyle kısa süreliğine beyaza büründü.

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