Bayburt'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Bayburt'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Bayburt
Bayburt'ta aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayaların yanı sıra sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.
Belediye ekipleri, sağanağın etkili olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, bazı köylerde ise sağanağın ardından dolu etkili oldu. Tarım arazileri, dolu nedeniyle kısa süreliğine beyaza büründü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.