Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor
Bayburt'ta kar yağışı etkisini gösteriyor.
Bayburt
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabaha karşı kar yağışına dönüştü.
Aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzerini beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının sıfır seviyesine düştüğü kentte, yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.