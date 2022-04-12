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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da kar yağışı etkili oluyor. Uçhisar'dan yayındayız
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Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor

Bayburt'ta kar yağışı etkisini gösteriyor.

Beşir Kelleci   | 12.04.2022
Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabaha karşı kar yağışına dönüştü.

Aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfır seviyesine düştüğü kentte, yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.

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