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Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Esin Işık  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yer yer gök gürültülü sağanağın yarın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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