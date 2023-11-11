Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yer yer gök gürültülü sağanağın yarın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.