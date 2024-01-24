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Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

Batı Karadeniz için yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı.

Utku Şimşek  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.

Cuma günü etkisini arttıracak kar, hafta sonu da aralıklarla etkili olacak.

Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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