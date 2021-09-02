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Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 02.09.2021
Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de aralıklarla halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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