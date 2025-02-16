Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Batı Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in doğusunda, Zonguldak ve Kastamonu arasında rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.