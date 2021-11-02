Başkentteki eczacılar için yıl sonuna kadar 'ücretsiz toplu taşıma' kararı
Ankara'da sağlık çalışanlarıyla birlikte eczacılar da Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmetinden yıl sonuna kadar ücretsiz faydalanacak.
Ankara
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığınca alınan 27 Ekim 2021 tarihli kararda, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanabilmesi kararının belediyelere bırakıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Sağlık çalışanlarımızla birlikte eczacı, ikinci eczacı ve yardımcı eczacılar da belediyemiz toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz faydalanabilecektir." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.