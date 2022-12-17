Başkentte yoğun sis etkili oldu
Ankara'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.
Ankara
Gece yarısından itibaren başkentin bazı bölgelerinde görülen yoğun sis sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.
Sis nedeniyle yüksek kesimlerdeki güzergahlarda görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altını düşerken sürücüler takip mesafesini açarak yavaş seyretmeye çalıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.