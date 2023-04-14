Dolar
19.37
Euro
21.43
Altın
2,036.19
ETH/USDT
2,116.30
BTC/USDT
30,825.00
BIST 100
5,119.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çanakkale AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısında konuşuyor.
logo
Gündem

Başkentte "Valeler" suç örgütüne yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındı

Ankara'da bazı eğlence mekanlarını tehdit ve baskı yoluyla ele geçirerek haksız kazanç sağlayan, örgüt üyesi vale ve korumalar ile çok sayıda vatandaşı mağdur eden "Valeler" suç örgütüne yönelik operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Yusuf Soykan Bal, Cankut Taşdan  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Başkentte "Valeler" suç örgütüne yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındı

Ankara

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Çankaya ilçesinde bulunan eğlence mekanlarının vale ve güvenlik işlerini ele geçirerek sertifikasız ve sigortasız çalışan, suç işlemeye yatkın kişilerle örgüte haksız kazanç sağladığı belirlenen 41 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, şüphelilerin eğlence mekanlarına kalabalık gruplar halinde giderek olay çıkardıkları ve mekanları kurşunlayarak mekan sahiplerini sindirmeye çalıştığı belirlendi.

Ekiplerce, mekanlarda vale olarak çalışan örgüt elemanlarının eğlence mekanlarına araçları ile gelen müşterilerden para istedikleri, para vermek istemeyen müşterileri darbederek zorla para aldıkları, araçlarda bulunan değerli eşyalar ile nakit paraları çaldıkları tespit edildi.

Böylelikle eğlence mekanı sahiplerinin iş yerlerini örgüte devrettiği ve birçok eğlence mekanının yasal olmayan yollarla suç örgütü bünyesine geçtiği belirlendi.

Çalışma kapsamında, bahse konu örgütün mali kanadının ise fason şirketler kurup, piyasaya güven vermeye çalıştığı ve karşılıksız çeklerle vatandaşları dolandırarak mağdur ettikleri tespit edildi.

Örgütün, bu duruma karşı koyan mağdurlara silahlı eylem düzenlediği, piyasayı dolandıran örgüt yöneticilerinden Serdar S'nin ise yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Elebaşılığını Fethi K'nin yöneticiliğini ise Serdar S. ve Kanber K'nin yaptığı "Valeler" suç örgütü üyesi 41 şüpheliye yönelik 37 iş yeri ile bir ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 33 şüpheli yakalanırken, 2 kişinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, 24 ruhsatsız tabanca, çok sayıda değişik marka ve ebatlarda fişek, bilgi, belge ile doküman ele geçirildi.

Öte yandan, firari durumdaki 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan deprem bölgelerindeki ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 12-13 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Camilerde ramazanın son cuması kılındı
Okullarda ikinci ara tatil başladı
Bahçelievler'de kolonlarında çatlak tespit edilen 46 yıllık bina yıkılacak

Benzer haberler

Başkentte "Valeler" suç örgütüne yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındı

Başkentte "Valeler" suç örgütüne yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da operasyon düzenlenen suç örgütünün 103 eylem gerçekleştirdiği belirlendi

Diyarbakır merkezli 5 ildeki "makas" operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı

İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 131 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 131 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 gözaltı

Diyarbakır merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 gözaltı

Diyarbakır merkezli 11 ilde "hacker" operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Diyarbakır merkezli 11 ilde "hacker" operasyonunda 20 zanlı yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet