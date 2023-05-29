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Başkentte sağanak nedeniyle su basan yollarda araçlar mahsur kaldı

Başkentte öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı.

Yusuf Soykan Bal, Cankut Taşdan, Ahmet Sertan Usul  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Başkentte sağanak nedeniyle su basan yollarda araçlar mahsur kaldı Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Keçiören ilçesinde öğleden sonra başlayan yoğun yağış nedeniyle Fahrettin Altay ve Fatih caddelerinin kesişimindeki yolları su bastı.

Bu sırada trafikte seyir halinde olan araçlar yollarda biriken suyun yükselmesi nedeniyle ilerleyemedi.

Belediye ekipleri yolu trafiğe açmak için yoğun çaba sarf ederken polisler su basan kavşağa giden yolları kapattı.

İlçenin bazı yerlerinde ise dolu yağdı.

"Yol birden su doldu"

Yolda kalanlardan Mehmet Emre Karakaya, yağış sırasında nişanlısıyla beraber arabayla seyir halinde olduklarını belirterek, "Sadece lastik seviyesinde suyun olduğu bir yola girdik. Yolun ortasına kadar geldiğimizde birden su doldu. 6-7 arabayla beraber mahsur kaldık. Zaten ondan sonra arabanın içine su girmeye başladı. Belimize kadar ıslandık." dedi.

Çevredekilerin de yardımıyla arabadan çıktıklarını dile getiren Karakaya, "Bir saattir burada bekliyoruz. Arabayı çekiciye yükledik. Arabanın her yeri su aldı, maalesef çalışmaz duruma geldi." diye konuştu.

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