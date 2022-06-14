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Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Ani bastıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları oldu, trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Ekip   | 14.06.2022
Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Ankara

Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ani bastıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları oldu, trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Ankara-Çankırı ve Ankara-Eskişehir yollarında araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Eskişehir yolundaki bazı alt geçitler trafik polisleri tarafından araç geçişine kapatıldı. Dikmen'in bazı bölgelerinde de sağanak etkili olurken, Öveçler Vadisi sular altında kaldı.

Akyurt ilçesinde de öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çınar Mahallesi tarafından akan suların biriktiği Aselsan kavşağında tahliye için ekipler çalışma başlattı. Bölgedeki bazı fabrikalarda da su baskınları yaşandı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zorluklar yaşadı.

Büyükşehirden açıklama

Bu arada, Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yağışın kentin tamamında etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin 1515 araç, 4 bin 25 personelle teyakkuz halinde sorunlara müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, rüzgar hızının 70 kilometreye çıkması nedeniyle Şentepe Teleferiği'nde yolcu tahliyesine başlandığı ve ulaşımın otobüsle sağlanacağı kaydedildi.

Koru metrosu depo sahası yanındaki Kutugün Deresi'ndeki taşkın nedeniyle Koru-Çayyolu istasyonları arasındaki hatta su seviyesinin arttığı bildirilen açıklamada, bölgedeki enerjinin tedbiren kesildiği ayrıca Koru-Beytepe arasında otobüs servisi başlatıldığı da duyuruldu.

Öte yandan, Ankara İtfaiyesine 100 su baskını ihbarı yapıldığı bildirildi. Sincan'da 6, Çankaya'da 12, Yenimahalle'de 4, Ayaş'ta 1, Şereflikoçhisar'da 6 kişinin yağmurda mahsur kaldığı ihbarı alındığı ve bunlara müdahale edildiği açıklandı.

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