Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ankara'da öğle saatlerine doğru başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Ankara
Kentte öğle saatlerine doğru başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle trafik aksadı, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Beşevler ve Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı'nın bulunduğu Adnan Saygun Caddesi gibi bazı cadde ve meydanlarda, biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak nedeniyle bazı yollarda kazalar yaşandı.
• Trafik aksadı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 3, 2023
• Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu
Başkent Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi https://t.co/lstouvKvix pic.twitter.com/K8PS0OVdTP
Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. Esnaf su basmaması için dükkanlarının önündeki suyu boşalttı.
Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürüttü.
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