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Başkentte sağanak etkili oluyor

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bazı bölgelerde trafiği etkiledi.

Yusuf Soykan Bal, Muhammed Nuri Erdoğan  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Başkentte sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Enes Karaaslan/AA

Ankara

Kentte öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araç trafiğinde kısa süreli aksamaların yaşanmasına neden olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlarda bekledi.

Bazı ilçelerde ise kısa süreli dolu etkisini gösterdi.

Ayrıca bir kişinin yağış sırasında GMK Bulvarı'ndaki metro durağının önünde ıslanan köpeği hırkasıyla kurulaması görüntülere yansıdı.

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