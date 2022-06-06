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Başkentte sağanak etkili oldu

Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Aykut Karadağ   | 06.06.2022
Başkentte sağanak etkili oldu

Ankara

Öğle saatlerinde etkili olan sağanağa yakalananlar alışveriş merkezleri ile metro girişlerinde yağışın geçmesini bekledi.

Sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.

Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

Araç sürücülerinin sel suları sebebiyle zor anlar yaşadığı Etimesgut Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, su tahliye çalışması yaptı.

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