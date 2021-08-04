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Başkentte özel hastane inşaatında yangın çıktı

Ankara'da özel bir hastane inşaatında çıkan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen bir işçi ayakta tedavi edildi.

Yeşim Sert Karaaslan,Muhammed Ali Toruntay   | 04.08.2021
Başkentte özel hastane inşaatında yangın çıktı Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, Yüksek Hızlı Tren Garı binasının yanında yer alan hastane inşaatında saat 11.30 civarında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına başladı.

Dumandan etkilenen bir işçi de ayakta tedavi edildi.

Bu arada Celal Bayar Bulvarı kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Bölgeye gelen Ankara Valisi Vasip Şahin, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Şahin, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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