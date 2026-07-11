Başkentte market deposunda çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Macun Mahallesi 201. Cadde'de bir markete ait deponun bahçesindeki paletler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangın kısa sürede depoya sıçradı, depodaki sıvı yağ ve plastik malzemeler tutuştu.

[1/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [2/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [3/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [4/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [5/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [6/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [7/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [8/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [9/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [10/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [11/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [12/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [13/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [14/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [15/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. ( Didem Mente - Anadolu Ajansı ) [16/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. ( Didem Mente - Anadolu Ajansı ) [17/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. ( Didem Mente - Anadolu Ajansı ) × [1/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [2/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [3/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [4/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [5/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [6/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [7/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [8/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [9/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [10/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [11/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [12/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [13/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [14/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. [15/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. ( Didem Mente - Anadolu Ajansı ) [16/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. ( Didem Mente - Anadolu Ajansı ) [17/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. ( Didem Mente - Anadolu Ajansı )

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Depoda soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Fotoğraf : Didem Mente/AA

Öte yandan, depo çalışanlarından Cafer Doğan, AA muhabirine, yükleme yaptıkları sırada yan binadakilerin uyarmasıyla yangını fark ettiklerini söyledi.

İtfaiyeyi arayarak tüm çalışanlarla birlikte binayı terk ettiklerini belirten Doğan, yangının nasıl başladığını bilmediklerini dile getirdi.

