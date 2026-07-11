Başkentte market deposunda çıkan yangın söndürüldü

[1/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
[2/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
[3/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
[4/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
[5/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
[6/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
[7/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
[8/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
[9/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
[10/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
[11/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
[12/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
[13/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
[14/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
[15/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. ( Didem Mente - Anadolu Ajansı )
[16/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. ( Didem Mente - Anadolu Ajansı )
[17/17] Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. ( Didem Mente - Anadolu Ajansı )