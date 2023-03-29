Başkentte kar etkili oluyor
Başkentte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor.
Ankara
Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da vatandaşlar, yeni güne karla uyandı.
Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.
Belediye ekipleri, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda çalışma yapıyor.
Kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.