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Gündem

Başkentte kar etkili oluyor

Başkentte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor.

Orhan Onur Gemici  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Başkentte kar etkili oluyor Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da vatandaşlar, yeni güne karla uyandı.

Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.

Belediye ekipleri, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda çalışma yapıyor.

Kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

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