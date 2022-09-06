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Başkentte Hurdacılar Sitesi'nde yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde plastik ve elektronik hurda malzemelerin bulunduğu açık alanda yangın çıktı.

Aykut Karadağ   | 06.09.2022
Başkentte Hurdacılar Sitesi'nde yangın

Ankara

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Dumanlar, Ankara'nın pek çok noktasından da görüldü.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yangına ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Yenimahalle ilçemizde bulunan Hurdacılar Sitesinde bir iş yerinde yangın meydana gelmiş olup, yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yoğun duman, yanan maddelerin plastik esaslı olmasından kaynaklanmaktadır. Endişe edilecek bir durum yoktur."

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