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Başkentte hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor

Ankara'da yarından itibaren sıcaklığın düşeceği tahmin ediliyor.

Şeyma Güven  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Başkentte hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor

Ankara

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin verileri doğrultusunda, kentte yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altına inmesi ve 12 Nisan'a kadar en düşük hava sıcaklığının eksi 2 derece olması bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere il genelinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, vatandaşlar, kar yağışı, buzlanma ve gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı zirai don olumsuzluklarına karşı uyarıldı.

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