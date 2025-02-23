Başkentte EGO otobüsü köprüye sıkıştı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, köprüye sıkışan EGO otobüsünde hasar meydana geldi.
Ankara
Görev dışı olduğu öğrenilen ve yolcusu bulunmayan seyir halindeki 06 BV 9209 plakalı 632 numaralı EGO otobüsü, akşam saatlerinde Elvankent Banka Konutları 805. Cadde'de bulunan köprünün altına girdi.
Otobüsün yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki köprünün altına sıkışması sonrası çekici çağırıldı.
Olayda yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.