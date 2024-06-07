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Sincan Ayaş yolundaki reklam panosu fırtına dolayısıyla devrildi. Olay yerinden yayındayız.
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Başkentte devrilen reklam panosunun altında kalan 1 kişi öldü

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle devrilen reklam panosunun altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

İsa Toprak, Alper Şaşmaz  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Başkentte devrilen reklam panosunun altında kalan 1 kişi öldü Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Ankara

Ankara'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oldu.

Sincan'da Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi'ndeki bir reklam panosu fırtına nedeniyle otobüs durağının üzerine devrildi.

Durakta bekleyen Ayşe Yavuz (22), reklam panosunun altında kaldı. Ağır yaralanan Yavuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yolda kalan araçlar çekici yardımıyla götürüldü

Öte yandan, bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yolda kalan bazı araçlar çekici yardımıyla götürüldü.

Yoğun yağış nedeniyle daha önce de yol çökmesi görülen Yenimahalle Demetgül Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nde yine çökme yaşandı.

Sağanağa dışarıda yakalananlar, kapalı alanlarda yağışın durmasını bekledi.

Yoğun yağış ve yıldırım düşmesi nedeniyle Ankara'nın batı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

AFAD ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su altında kalan bazı yerlerde tahliye çalışması yaptı.

Bazı yerlerde ise vatandaşlar, su basan alanları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Keçiören'de evini su basan Zeynep Eser, her yağmurda kendi imkanlarıyla evlerinden su tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi.

Eser, 35 yıldır her yağmurda aynı sorunu yaşadığını ifade ederek, yetkililerden altyapı sorununu çözmelerini istedi.

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