Dolar
27.10
Euro
29.50
Altın
1,889.57
ETH/USDT
1,681.60
BTC/USDT
26,154.00
BIST 100
7,513.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
logo
Gündem

Başkentte bir sitenin inşaat halindeki blokunun çatısında yangın çıktı

Ankara'da bir sitenin inşaat halindeki blokunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Orhan Onur Gemici, Yusuf Soykan Bal  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Başkentte bir sitenin inşaat halindeki blokunun çatısında yangın çıktı Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasının yanındaki sitenin inşaat halindeki 12 katlı bloklarından birinin çatısında bulunan kalıp ve yalıtım malzemeleri henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle yükselen yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Başkentte bir sitenin inşaat halindeki blokunun çatısında yangın çıktı
İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak
Türkiye, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasını kınadı
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi

Benzer haberler

Başkentte bir sitenin inşaat halindeki blokunun çatısında yangın çıktı

Başkentte bir sitenin inşaat halindeki blokunun çatısında yangın çıktı

Hawaii Valisi Green, yangınların sürdüğü Maui'nin "küllerinden yeniden doğacağını" söyledi

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'da ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'da ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Manisa'da makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Manisa'da makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Diyarbakır'da çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Diyarbakır'da çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet