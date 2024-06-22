Başkentte belediye ekiplerinin temizlediği evden 2 kamyon çöp çıktı
Altındağ Belediyesi ekipleri, temizlemek için girdikleri evden 2 kamyon çöp çıkardı.
Ankara
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, Hacı Bayram Mahallesi Eti Zafer Sokak'ta bulunan bir evi temizlemek için çalışma başlatıldı.
Temizlik İşleri Müdürlüğünden 10 personel, evden 2 kamyon dolusu çöp çıkardı.
Çevreye kötü koku yayan "çöp ev"in temizlenmesinden memnuniyet duyan vatandaşlar, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye ve ekiplere teşekkür etti.
Tiryaki, temiz bir Altındağ için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızdan gelen istek, şikayet ve ihbarları mutlaka değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.