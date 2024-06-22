Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,321.51
ETH/USDT
3,494.80
BTC/USDT
64,292.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Başkentte belediye ekiplerinin temizlediği evden 2 kamyon çöp çıktı

Altındağ Belediyesi ekipleri, temizlemek için girdikleri evden 2 kamyon çöp çıkardı.

Orhan Onur Gemici  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Başkentte belediye ekiplerinin temizlediği evden 2 kamyon çöp çıktı Fotoğraf: Altındağ Belediyesi

Ankara

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, Hacı Bayram Mahallesi Eti Zafer Sokak'ta bulunan bir evi temizlemek için çalışma başlatıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğünden 10 personel, evden 2 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Çevreye kötü koku yayan "çöp ev"in temizlenmesinden memnuniyet duyan vatandaşlar, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye ve ekiplere teşekkür etti.

Tiryaki, temiz bir Altındağ için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızdan gelen istek, şikayet ve ihbarları mutlaka değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dönüş yolundaki tatilcilerin Anadolu Otoyolu'ndan geçişleri sürüyor
Şehit astsubay Horoz'un Afrika'da su kuyusu açma vasiyetini TDV yerine getirecek
Başkentte belediye ekiplerinin temizlediği evden 2 kamyon çöp çıktı
Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor
Trakya'da ayçiçeği üreticisi gözünü yağışa dikti

Benzer haberler

Başkentte belediye ekiplerinin temizlediği evden 2 kamyon çöp çıktı

Başkentte belediye ekiplerinin temizlediği evden 2 kamyon çöp çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet