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Başkentte, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak

EGO Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz olacağını duyurdu.

Yusuf Soykan Bal  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Başkentte, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak

Ankara

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar gereğince vatandaşlarımız, 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 06.00'dan, 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 06.00'ya kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir."

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