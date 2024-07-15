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Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

Ankara

Alınan bilgiye göre,1754. Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla dükkanlarının kapısını çekiçle kıran esnaf içerdeki araçları çıkardı.

Ankara'nın birçok noktasından görülen ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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