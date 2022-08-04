Dolar
17.96
Euro
18.37
Altın
1,788.53
ETH/USDT
1,610.00
BTC/USDT
22,905.00
BIST 100
2,723.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Erzincan'da 29 yıl önce 33 sivilin teröristlerce öldürüldüğü Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kemal Özdemir   | 04.08.2022
Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Erzincan

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce 33 sivilin şehit edilmesi olayıyla ilgili terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilen 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

Mahkeme, katliamda sorumluluğu bulunan ve terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilen A.Ç, A.T, C.Ş, D.K, D.S, E.M, E.K, F.Y, H.S, H.A, H.Y, İ.H.A, İ.T.Y, M.İ, M.D, M.A, N.Ö, S.Ö, S.T, Ş.Ö. ve Ü.B. hakkında "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Başbağlar köyünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda kullanılan silahların kriminal incelemesiyle ilgili bilgiler ve tanık ifadelerinin yer verildiği iddianamede, daha önce birçok farklı eylemlere katılmış terörü örgütü mensuplarının da ifadeleri yer alıyor.

Soruşturma aşamasında 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve 20'si hakkında yakalama kararı çıkarılan sanıkların ilk duruşması 17 Ekim'de görülecek.

Olay

Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993'te gelen terör örgütü mensupları, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği köy meydanında kurşuna dizmiş, zulme karşı çıkan 5 kişiyi de yakılan evlerde ateşe vererek toplam 33 vatandaşı şehit etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ kararları sonrası teşekkür mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın nedeniyle Başhekim Leana'yı aradı
Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
NATO Müttefik Kara Komutanlığında devir teslim töreni yapıldı

Benzer haberler

Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Meşe odununu bunaltıcı sıcakta mangal kömürüne dönüştürüyorlar

Muharrem ayının ilk orucu 30 Temmuz cumartesi günü tutulacak

'Başbağlar Katliamı'yla ilgili 21 sanık hakkında yeni iddianame hazırlandı

'Başbağlar Katliamı'yla ilgili 21 sanık hakkında yeni iddianame hazırlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet