Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Şahintepe Mahallesinde yokuşta park halinde olduğu belirtilen İETT otobüsü, birden kaymaya başladı.
Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otobüs, yolun bitimindeki şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta kimsenin olmadığı belirtilirken, otobüsü bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlatıldı.
Kazanın nedeni araştırılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.