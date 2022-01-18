Bartın'da şiddetli rüzgar 4 metreyi aşan dalgalar oluşturdu
Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.
Bartın
Bartın'ın Amasra ilçesinde hızı saatte 50 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi aştı.
Amasra'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Hızı saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle 4 metreyi aşan dalgalar oluştu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.
Küçük Liman mevkisinde vatandaşlar, cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.