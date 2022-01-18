Dolar
13.64
Euro
15.50
Altın
1,815.51
ETH/USDT
3,128.60
BTC/USDT
41,564.00
BIST 100
1,979.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 27 öğrenci hafif yaralandı.-VTR
logo
Gündem

Bartın'da şiddetli rüzgar 4 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.

Selim Bostancı   | 18.01.2022
Bartın'da şiddetli rüzgar 4 metreyi aşan dalgalar oluşturdu Fotoğraf: Selim Bostancı / AA

Bartın

Bartın'ın Amasra ilçesinde hızı saatte 50 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi aştı.

Amasra'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Hızı saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle 4 metreyi aşan dalgalar oluştu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.

Küçük Liman mevkisinde vatandaşlar, cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 851 bin 730'a yükseldi
Bir Süper Lig hakeminin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere'de bazı Omicron önlemlerinin kaldırılması bekleniyor
Fransa Eğitim Bakanı'nın Kovid-19 protokollerini tatilde açıkladığı ortaya çıktı
İsrail'de yapılan araştırma 4. doz aşının Omicron'a karşı 'yeterince etkili olmadığını' gösterdi

Benzer haberler

Marmara Denizi'nde lodos etkisini kaybetti

Marmara Denizi'nde lodos etkisini kaybetti

Bartın'da şiddetli rüzgar 4 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

Antalya'da ocak ayında sörf keyfi

Antalya'da ocak ayında sörf keyfi
Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor
Bartın'da şiddetli rüzgar 5 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Bartın'da şiddetli rüzgar 5 metreyi aşan dalgalar oluşturdu