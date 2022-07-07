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Bartın'da selden zarar gören okulları jandarma temizliyor

Bartın'da sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen bazı alanlarda temizlik çalışmaları sürüyor.

Selim Bostancı   | 07.07.2022
Bartın'da selden zarar gören okulları jandarma temizliyor Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Kent merkezi ile selden en çok etkilenen Kozcağız beldesinde balçık altındaki sokak ve dükkanlarda temizlik biterken, iş yerleri de faaliyetlerine başladı.

İskele Caddesi ve Kemerköprü mevkisinde AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar da tamamlandı.

Bartın Irmağı'nın taşması sonucu zarar gören Kemerköprü Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler İlkokulu ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul Ortaokulunda ise temizlik çalışmaları devam ediyor.

AFAD koordinasyonundaki çalışmalar, İl Jandarma Komutanlığı, itfaiye ve belediye ekipleri, çevre illerden gelen iş makineleri ve vidanjörle yürütülüyor.

Sel sularıyla çamurlanan masa, sandalye ve koltuk gibi eşyaları dışarı çıkaran askerler, sınıf ve konferans salonlarını tazyikli suyla temizliyor.

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