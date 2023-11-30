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Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

Bartın'da sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

Selim Bostancı  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseldi.

Yüksek kesimlerde karın da erimesiyle ırmak kenarındaki yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı.

Çağlayan Piknik Alanı'nın bir bölümü ve büfeleri de su bastı.

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