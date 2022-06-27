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Bartın'da sağanak nedeniyle ırmak taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Bartın'da 3 gündür etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen ırmak taştı, ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.

Selim Bostancı   | 27.06.2022
Bartın'da sağanak nedeniyle ırmak taştı, ev ve iş yerlerini su bastı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Bartın

Sağanağın ardından kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı, Yalı mevkisinde taştı.

Irmağın yaklaşık 10 metre yükselmesi sonucu sular altında kalan ana yolda, tüm iş yerleri boşaltıldı.

Bölgede güvenlik önlemlerini artıran polis ekipleri, trafiğe kapatılan ana yolda vatandaşların bulunmasına izin vermiyor.

Kemer Köprü mevkisinde de zemin kattaki bütün iş yerleri tahliye edilerek kapatıldı.

Polis araçlarından ırmağın geçtiği bölgelerde sık sık uyarı anonsları yapılarak, kent sakinleri dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor.

Mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

Kentin en işlek ve hareketli bölgesi olan Yalı mevkisi, taşkının ardından sessizliğe büründü.

Bartın-Kozcağız kara yolunda taşkın nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

AFAD tarafından gönderilen botlar ve diğer ekipmanlar da bölgede önlem amaçlı hazır bekletiliyor.

Orduyeri Köprüsü mevkisinde trafo üstünde mahsur kalan köpek ile ağaca sığınan kedi de belediye ekipleri tarafından cankurtaran botuyla kurtarılarak, barınağa teslim edildi.

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