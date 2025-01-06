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Bartın ve Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü

Bartın ve Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Selim Bostancı, Göksel Cüneyt İğde  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Bartın ve Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Bartın

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak kara yolu ile kent merkezinde etkili oldu.

Sürücüler, sis nedeniyle yolda güçlükle ilerlerken görüş mesafesi yer yer 20 metreye düştü.

Kent içi ve şehirler arası güzergahlarda seyreden sürücülerin, araçlarının farlarını yakarak düşük hızda ilerlediği görüldü.

Düzce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de sis etkili oldu.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde sis etkisini gösterdi.

Görüşün azaldığı bölgedeki trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Kent merkezi, Kuzey Çevre Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da sis hakim oldu.

Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü güzergahtan geçen sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.

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