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Bartın Irmağı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Bartın Irmağı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Selim Bostancı  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Bartın Irmağı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Irmağın şehir merkezinden geçtiği bölümün Kemer Köprü mevkisinde ölü balıklar gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

Bu arada çok sayıda balığın telef olduğu ve can çekişenlerin de kıyıya yanaştığı görülen ırmağa Bartın Belediyesi tarafından temiz su salındı.

Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, gazetecilere, ırmakta zaman zaman balık ölümleriyle karşılaştıklarını söyledi.

Mevsimin kurak olması dolayısıyla su seviyesinin düştüğünü ifade eden Fırıncıoğlu, "Mevsimsel olarak yağışların az olduğu dönemlerde su debisinde azalma oluyor. Bu da oksijen yetersizliği nedeniyle balık ölümlerine yol açıyor. Biz de geçici çözüm bularak ırmağa temiz su salımı yapıyoruz." dedi.

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