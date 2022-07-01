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Bartın’da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı

Bartın’da selin ardından mikrobik risk nedeniyle 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Selim Bostancı   | 01.07.2022
Bartın’da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci/AA

Bartın

Bartın valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

İlde yaşanan sel nedeniyle deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceği ifade edilen açıklamada, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla İnkumu, Tarla Ağzı ve Gömü Plajı'nda tedbiren 2-3-4 Temmuz tarihlerinde 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.

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