Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/IOoJUsOLsD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2022