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Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ömer Olcay   | 19.08.2022
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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